Två patienter på Sus coronasmittade – vårdades utan isolering

Region Skåne skriver i ett pressmeddelande att de två patienterna kommit in med oklara sjukdomssymptom, och lagts in på sjukhuset. Under lördagen konstaterades det att patienterna varit smittade av corona.

Oskar Hammar, chef för medicinkliniken i Lund, har bekräftat uppgifterna för Aftonbladet – som även var först med att rapportera om händelsen:

– Klart att det är allvarligt. Det är därför vi måste vidta de här smittskyddsåtgärderna och se till att de får den vården de behöver.

I pressmeddelandet skriver region Skåne att patienterna nu har isolerats. I nuläget finns det inga uppgifter om hur många som kan ha exponerats för de två patienterna.