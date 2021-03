Vårdinnovation hade en påhittad kommunikationschef

”Jag hade kontakt med Sara Johansson den 15 oktober”, skriver en reporter på Läkartidningen till SVT och fortsätter: ”Hon ville kommentera en formulering”.

Sara Johansson har även varit i kontakt med andra tidskrifter och hon citeras även i till exempel Dagens Medicin och Dagens Samhälle.

Sara slutade svara

Efter SVT Nyheter Skånes första och enda filmade intervju med den nu mutåtalade Damon Tojjar, Vårdinnovations dåvarande vd, har det varit svårt att överhuvudtaget få träffa någon företrädare för bolaget.

Kommunikationen har istället skett via mejl och ofta med företagets kommunikationschef Sara Johansson. Men när SVT ville träffa Sara Johansson uppgav hon på mejl att: ”Vårdinnovation valt att endast kommunicera i skrift med er för att undvika missförstånd”.

Men när Damon Tojjar häktades i början av december förra året, misstänkt för bland annat grovt mutbrott, slutade Sara Johansson att svara på SVT:s mejl.

Bilden av Sara

SVT började tvivla på om Sara Johansson existerade. Men på Vårdinnovations konto i sociala medier presenteras hon som Sara J med bild och en meritförteckning. Men även hennes bild väcker frågetecken.

Eliot Higgins, vd på Bellingcat, en brittisk webbplats för undersökande journalistik, är nästan helt säker på att bilden av Sara J på LinkedIn är falsk och att den kan ha hämtats från en av de sajter som heter ”Den här personen existerar inte”.

Higgins berättar att flera detaljer på fotografiet är typiska för AI-genererade bilder, till exempel hur håret ser ut, att personen bara har ett örhänge och den vita bakgrunden.

När man bildgooglar Sara Johanssons bild finns det inga bilder eller speglingar av fotot på nätet.

Ingen och alla

När åtalet blev offentligt förra fredagen bekräftades SVT:s misstankar.

I förundersökningen sammanfattar polisen Damon Tojjars svar gällande Sara Johansson: ”Det är ett gemensamt kommunikationskonto som Vårdinnovation har för att inte själva behöva bli uthängda i media. När de tar in konsultstöd så är det via detta konto som det kommuniceras. Det går ut meddelanden från Vårdinnovation via det kontot för att kommunicera utåt. Det är flera medarbetare som nyttjar kontot beroende på sammanhanget.”

Enligt kammaråklagare Thomas Forsberg uppger Damon Tojjar i ett av polisförhören att Sara Johansson inte finns.

Kan inte kommentera

Varken Damon Tojjar eller hans försvarare Lars Kruse kan kommentera uppgifterna om den påhittade kommunikationschefen.

Advokat Kruse skriver följande på mejl till SVT: ”Som du kanske vet är Damon Tojjar häktad och belagd med restriktioner av åklagaren. En av de restriktioner som åklagaren beslutat om är kontakt med omvärlden. Han får således inte kommunicera med er i den fråga du tar upp utan tillstånd av åklagaren varför någon kommentar inte kan ges.”

Se i klippet hur Vårdinnovation reagerade när vi i höstas sökte kommunikationschefen som inte finns.