50-åring gripen för penningförfalskning – greps med falsk 500-sedel

Mannen, som är i femtioårsåldern och hemmahörande i Kalmar län, greps i samband med att han försökte köpa varor med en falsk femhundralapp. Personalen upptäckte att sedeln var falsk och tillkallade polis.

– Penningförfalskning är ett stort problem och vi har fått in flera larm om att butiker har fått in allt fler falska sedlar på senare tid. Mannen är misstänkt för att vid ett tiotal tillfällen ha betalat med falska sedlar under den senaste veckan, i både Växjö och Åseda, säger Robert Loeffel som är presstalesperson vid Polisen i region syd.