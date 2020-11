Drastisk ökning av covidfall i Uppvidinge – toppar FHM:s lista

Antalett sjukdomsfall i covid-19 ökade rejält under ett par veckor i Uppvidinge kommun. Under vecka 43 var antalet 5, men fram till vecka 46 rörde det sig om 104, enligt statistik från Folkhälsomyndigheten.

– I framförallt Uppvidinge ökar det drastiskt. Det är en liten kommun som har stor spridning i samhället och även inom kommunala verksamheter, sa Christian Blomqvist, smittskyddsläkare Region Kronoberg i förra veckan.

Konstant ökning

Ökningen i Uppvidinge har varit konstant och lika stor under vecka 43-46, i genomsnitt 33 nya fall i veckan. Den här utvecklingen har placerat kommunen i topp i FHM:s lista över kommuner med flest antal sjukdomsfall per 10 000 invånare. Den siffran hamnar just nu på 108 i vecka 46.

Region Kronobergs senaste siffror pekar på en ungefär lika stor ökning för vecka 47, det vill säga omkring 100 nya sjukdomsfall.

Ökning trots åtgärder

I samband med Folkhälsomyndighetens beslut att införa skärpta allmänna råd i Kronobergs län har Uppvidinge kommun genomfört åtgärder för att minska spridningen.

Biblioteken är inte längre mötesplatser, begränsat antal besökare tas emot i receptioner i kommunala verksamheter, allmänhetens åkning i ishallarna har tagits bort, kommunala evenemang har ställts in och öppna förskolan i Åseda har stängt.

Antal smittade har dock ökat konstant trots dessa åtgärder. De skärpta råden gäller i Kronoberg till och med den 26 november men kan komma att förlängas.