Grundstött fartyg läcker olja

Det var vid halv åttatiden under måndagsmorgonen som rapporter kom om att ett fartyg avsett för billast gått på grund utanför Loftahammar i Västerviks kommun. Enligt Kustbevakningen läcker fartyget olja. Även sjöfartsverket har blivit informerade om olyckan.

– Just nu håller kustbevakningen på och undersöker hur mycket vatten fartyget tar in. De avgör hur man ska dra loss fartyget. Ingen person har kommit till skada och vi orienterar just nu personer från transportstyrelsen och kustbevakningen till platsen, säger Lars Nilsson, assisterande sjöräddningsledare, till SVT Nyheter Småland.

I nuläget är väderförhållandena på platsen lugna och vindstilla.

– Det vi vet är att hon har kommit och rundat upp runt Öland och vid 07.30 gått på grund utanför Loftahammar, säger Per-Åke Eriksson, stationschef på Kustbevakningen i Västervik.

Direkt grundstötning

Enligt den tekniska undersökning som gjorts har fartyget hållit en stadig hastighet på 14 knop och inte ändrat kursen alls utan kört rakt upp på grundet.

– Just nu ser vi ett visst oljeläckage från fören som vi ska undersöka närmare och vi har även länsningsutrustning på gång ut för att förhindra att oljan sprider sig, säger Per-Åke Eriksson.

Ett större skepp från kustbevakningen är också på väg till platsen och förväntas anlända vid tretiden.

– De har även med dykare ombord som kommer att få i uppgift att besiktiga skrovet, säger Per-Åke Eriksson.

Därefter kommer det ske en dialog mellan försäkringsbolag och bland annat Transportstyrelsen om hur läget ser ut ombord innan man beslutar om skeppet ska bärgas och hur.

Texten uppdateras.