Bostadsbyggandet ökar i Kalmar- och Kronobergs län

Antalet påbörjade bostadsbyggen ökade i både Kalmar och Kronobergs län under 2019 jämfört med 2018, det visar preliminära siffror från Statistiska centralbyrån (SCB).

Samtidigt minskade det totala byggandet av bostäder i Sverige med sju procent under samma period. Det skriver fastighetkoncernen OBOS, som bland annat består av Myresjöhus och Smålandsvillan, i ett pressmeddelande.

I Kalmar län påbörjades byggnationen av 1 205 bostäder under 2019, jämfört med 1 085 bostäder under 2018. I Kronobergs län började 1 134 bostäder byggas under 2019, att jämföra med 858 bostäder under 2018.

I 240 av landets 290 kommuner råder idag bostadsbrist och enligt Boverkets senaste prognos behöver 600 000 nya bostäder byggas till år 2027.