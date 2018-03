Flera larm om vattenfyllda källare

Under tisdagen har ett flertal källare vattenfyllts i Karlskrona och på tisdagseftermiddagen och kvällen tycks tövädret ha nått även Kalmar län.

Kalmar brandkår fick under kvällen rycka ut på en vattenfylld källare i ett hus i Rinkabyholm:

– Det var smältvatten som hade tryckt in genom grunden och in. Men ägarna hade läget under kontroll när vi kom dit, så det var ingen åtgärd från vår sida, säger Daniel Åström, yttre befäl på Kalmar brandkår.

Larm om vattenfyllda källare har även ringts in från Färjestaden och i Torsås.

Finns det risk att ni får åka ut på fler liknande larm i kväll?

– Risken finns. Alla vattendrag här är ju smällfyllda, så det är klart, har du problem med att huset inte är dränerat så finns risk att det trycker in bakvägen. Det kan vara bara början det här vi ser nu, säger Daniel Åström.

Har ni någon särskild beredskap för detta?

– Inte i nuläget, nu har vi normal beredskap och ännu finns inga indikationer på att ökade flöden i vattendrag. Men det kommer säkert en varning från SMHI snart, och då får vi lite problem. Särskilt bostäder som ligger i närheten av vattendragen kan drabbas.