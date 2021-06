Glädje när Astrid Lindgrens värld slog upp portarna

Nöjesparken Astrid Lindgrens värld har varit öppen ett par veckor och besökarna har börjat hitta tillbaka. Joacim Johansson, vd, berättar om ett år som varit tufft och tungt. Det gäller både företaget och för många av de anställda som tvingades lämna sina jobb när parken stängdes i slutet av juni förra året, ett verksamhetsår som innebar 12 dagars öppettid.

– Det är inte ofta man är så ledsen på jobbet som jag var då, säger han.

”Kanske kan ta in 3000 sittande personer”

Utöver att människor sades upp från sina jobb var det inte helt klart att företaget skulle klara sig ekonomiskt.

– På ett år tappade vi det som vi kan tjäna in under åtta eller tio år, säger Joacim Johansson.

Lika osäkert och oroligt som det var då, lika stor glädje råder i dag eftersom man kunnat öppna.

– Det finns mycket som talar för att det kommer nya restriktioner som gör det möjligt för oss att ta in kanske upp till 3000 sittande personer vid våra teaterföreställningar, just nu får vi ta in 500, säger han.

”Blev väldigt dystert”

Skuggan från stängningen av Astrid Lindgrens värld under förra sommaren, då rubrikerna lyste svarta om att verksamheten riskerade att gå i konkurs, stannade inte bara inom själva området utan föll tungt även på resten av kommunen.

Besöksnäringen som ett normalt år tar emot oerhört många turister tappade omkring 70 procent av alla besökare.

– Det blev väldigt dystert när de tvingades att stänga. Men nu har vi besökare igen, det syns på torget och det hör vi från dem som driver restauranger och butiker. Det är mycket glädjande, säger Jacob Käll (C), kommunalråd i Vimmerby.

Och glad över att det är öppet igen är Emma Rosenholm, en av många som skulle ha jobbat förra sommaren, men i stället fick gå hem.

– Jag åkte hit så fort jag kunde, det är jättekul att få jobba, säger hon.