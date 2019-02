John Lundvik från Växjö laddar för Melodifestivalen

John Lundvik från Växjö vill upprepa succén från förra året då han kom trea i Melodifestivalen med låten ”My turn”.

Efter att ha varit låtskrivare i många år och bland annat skrivit ”When you tell the world you´re mine” som framfördes på Kronprinsessans bröllop så trädde han förra året fram som artist och tog hela svenska folket med storm.

Inte längre underdog

Då var han en underdog som inte så många kände till. Men efter förra årets tredjeplats är nu förväntningarna annorlunda. Om John Lundvik tar sig till final gör han Malou Prytz från Ryd sällskap.

Vad han tycker om sin smålänska kollega, eller konkurrent, hör du i klippet ovan.