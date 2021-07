Kvinna försvann spårlöst på tågresa – här startar sökarbetet i Alvesta

Missing Peoples sökinsats inleddes idag i Alvesta.

Varför inleder ni sökinsats först idag?

– Idag är första dagen vi kallar in allmänheten. Vi som är aktiva inom Missing People har redan varit ute och sökt i veckan tillsammans med anhöriga, säger Tessan Jigfjord från Missing People.

Igår kväll bedömde sig polisen vara 99.9 procent säkra på att kvinnan stigit av tåget i Alvesta. De vet inte vad som hänt, men hennes bagage saknades och hennes telefon hittades på sätet där hon suttit. Efter en undersökning av telefonen kan man konstatera att en kartsökning har gjorts över Alvesta.

SVT Småland har pratat med kvinnans anhöriga som berättar att hon inte har någon anknytning alls till vare sig Alvesta eller Småland.

Hur kan ni vara så säkra på att det är i Alvesta hon steg av?

– Vi har pratat med andra passagerare på tåget som steg på i Nässjö som såg kvinnan sitta i tågvagnen. Men när tåget stannade i Hässleholm var kvinnans säte tomt, säger Mats Thimgren, förundersökningsledare hos polisen.

Kollar bilder från tågstationer

Samtidigt utesluter inte polisen andra möjligheter. De har gjort en nya begäran om bilder från Linköping station.

– Vi tror forfarande starkast på Alvesta men vi vill utesluta att hon har tagit tåget tillbaka norrut, därför har vi begärt bilder från Linköping. Men det är inget vi har hunnit få ännu, säger Mats Thimgren.

Missing People kommer påbörja sin sökinsats i terrängen utanför Alvesta och sedan jobba sig cirkulärt utåt. Allmänintresset är stort och spridningen på sociala medier slår rekord. Efterlysningen är delad 8000 gånger hittills.

– Det underlättar ju så klart sökarbetet. Om du har fyllt 18 år kan du anmäla dig i vårt skallgångsregister och hjälpa till att söka, säger Tessan Jigfjord.

Tips från allmänheten

Polisen har fått in flera tips från allmänheten. Polisen jobbar just nu med att kolla upp alla de tips som har kommit in, samtidigt som man jobbar med egna resurser med sökarbetet i Alvesta.

Fler tips efterfrågas från allmänheten, har iakttagelser av kvinnan gjorts kan man ringa 11414.