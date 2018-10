Kira Lindström, 11 år graverade sitt glas Foto: SVT Visa alla (8)

Visa alla (8)

När Glasriket Glöder lockas nyfikna till hyttan

I The Glass Factory i Boda Glasbruk pågår en rad olika utställningar under samlingsnamnet Glasriket Glöder. Här kan du gå in i 80-talets värld av glas eller skapa din egen dödskalle.

– Vi vill visa att arbetet inte är över för att det är höst och vinter, säger Rigmor Nilsson som arbetar på glasbruket.