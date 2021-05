Polisen har fått nya bilder – extrainsatta dykningar efter försvunnen 17-åring

Under torsdagen hålls en extrainsatt dykning efter den försvunna 17-åringen. Detta efter att privatpersoner lämnat in nya bilder tagna med undervattensdrönare. Foto: Rebecca Karlsson/SVT

Under torsdagen sätter polisen in en extrainsatt dykning efter den försvunna 17-åringen i Ljungby. Detta efter ett tips från allmänheten som består av bilder tagna med undervattensdrönare som polisen mottog under onsdagen.