Regionen inför skärpta lokala rekommendationer i Kalmar län

– Vi ser hur vågen av smitta väller fram i länet. Vi ser stängda arbetsplatser, stängda skolor och stängda verksamheter. Smittan sprids på samma platser som tidigare, men så mycket effektivare. Det är corona 2.0, som någon kallat det. Jag är bekymrad över läget, säger smittskyddläkare Lisa Labbé Sandelin under onsdagens pressträff.

De nya skärpta regionala rekommendationerna innebär i korthet:

Uppmaning att använda munskydd för alla som åker med kollektivtrafik, oavsett tid på dygnet



Uppmaning att använda munskydd på arbetsplatser sju dagar efter det att en arbetstagare med konstaterad covid-infektion har vistats i verksamheten i smittsamt skede om inte tillräckligt avstånd mellan medarbetare kan säkerställas.



Det lokala smittläget ska vägas in tungt i bedömningen gällande beslut om distansundervisning för högstadiet under veckan efter påsklovet. Sedan förra veckan gäller även rekommendationen om en kombination av undervisning på distans och på plats för gymnasiet till och med den 30:e april.

Regionen avråder också starkt från att träffa personer utanför hushållet och delta i sammankomster under påskhelgen.

Beslutet om de nya lokala rekommendationerna för Kalmar län gäller från och med den 1 april till den 16 maj, men de kommer att omprövas löpande efter smittoläget. De gäller för alla som vistas och bor i Kalmar län, och oavsett om man är vaccinerad eller inte.

Beslutet om de skärpta rekommendationerna har fattats av smittskyddsläkaren i samråd med Folkhälsomyndigheten och länsstyrelsen.

Smittan i länet har under de senaste veckorna nått nya toppnivåer, och den brittiska varianten dominerar. Under onsdagen hade ytterligare 131 personer bekräftats smittade av covid-19 i Kalmar län, jämfört med gårdagen. Även antalet inneliggande på länets sjukhus fortsätter att öka, från 41 under tisdagen till 42 under onsdagen.