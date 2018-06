Anne Lundberg och Farzad Farzaneh springer för välgörenhet

– Det här är ett helt nytt program med en helt ny idé och det är väldigt roligt, Kristina Henschen, generalsekreterare för Radiohjälpen.

Programmet startar klockan 8 på morgonen och sänds till klockan 17 på eftermiddagen och under den tiden ska programledarna att springa åtta mil. Start och mål är på torget i Mörbylånga.

– Målet är att samla in en krona per meter under sloganen ”Dina meter räddar liv och att vi springer för att avskaffa hungersnöden”, säger Kristina Henschen.

Folk kan springa med

Det finns flera olika sätt att samla in pengar på och lyssnar kommer att bjudas in för att själv dra igång egna digitala insamlingsbössor.

– Vi vill också att folk hakar på och springer med oss. Vi hoppas att det ska bli lite ”Forrest Gump feeling”, att programledaren springer och fler och fler sluter upp, säger Johan Signert, programledare på P4 Kalmar.

SVT-profilen Anne Lundberg, Barnradions Farzad Farzaneh och P4 Kalmars Johan Signert är de springande programledarna och de kommer plocka upp kända gäster längst vägen.

P4 Kalmars Johan Signert är en av de springande programledarna

– Det kommer att bli jätteroligt och det är kul att vi får göra det i den här delen av landet, säger Johan Signert.

Kan bli rikstäckande

Springhjälpen sänds både i P4 Kalmar och P4 Kronoberg under hela dagen den 19:e juni. Själva loppet kan även ses i SVT Play kl. 08.00-17.00. Och visionen är Springhjälpen ska bli ett större rikstäckande evenemang i framtiden.

– Jag tror att idrott och solidaritet är en väldigt bra kombination. Vi hoppas att programmet kommer att slå väl ut, att vi når vårt mål och att programmet nästa år blir rikstäckande, säger Kristina Henschen.