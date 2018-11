Orsaken till datorhaveriet på sjukhusen snart klarlagd

Fredagen den 21 september kollapsade it-systemet som höll samman en stor del av hälso- och sjukvården inom Region Kronoberg. Fastigheter och länstrafiken drabbades också av haveriet.

Analysen visar på ett fel i det interna nätverket som i sin tur skedde på grund av en uppgradering i ett it-system. De verksamheter som var drabbade tvingades starta reservrutiner innan de gick in i lägsta beredskapsläge, stabsläge, en dryg timme efter att problemen uppstått.

Ställde in vård som inte var akut

Kommunikationen mellan de olika verksamheterna blev bristfällig, då de hade svårt att sprida informationen om lägesbilden. Vid sjutiden gick verksamheterna in i förstärkningsläge, en högre beredskapsgrad.

En timme senare, klockan åtta, ställdes all vård som inte vara akut in på grund av kommunikationsbrister. Personal fick därför nödvändig information via bland annat media.

Stabsläget var kvar i drygt fyra dagar efter att problemet åtgärdats. Rutinerna vid denna typ av händelse har nu setts över.