Pridekören hotas av avhopp

Fredagskvällens föreställning ”I dare you to move” på Kalmar teater kan vara det sista Pridekören gör. Föreställningen som kommer bjuda på pop och rockmusik med egna tolkningar av exempelvis The Ark, Tina Turner och Plasmatics utgörs av ett stort kollektiv på drygt 50 personer.

– Jag hoppas den kan leva vidare och att någon tar över. Jag hoppas också att jag får komma tillbaka eftersom det betytt väldigt mycket för mig, säger Sofia Devall, körledare.

Det här kan vara den sista föreställningen på ett bra tag?

– Vi får se, det blir sista grejen för mig som körledare på ett tag. Jag ska göra annat i livet och har inte möjlighet att vara här. Vi hoppas att den här mötesplatsen kommer vara kvar och att kören får leva vidare. Jag hoppas att jag kan komma tillbaka och fortsätta träffa alla fantastiska människor, säger Sofia Devall.