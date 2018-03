Sågade av horn på kor – döms för djurplågeri

Det var efter en anonym anmälan som händelsen upptäcktes av kommunens djurskyddshandläggare.

En veterinär som sågar av horn gör det under bedövning och tar så lite som möjligt längst ut på hornet. I det här fallet har lantbrukaren sågat så långt in på hornbasen att han i praktiken sågat i skallbenet. Skälet till att lantbrukaren sågade av hornen var att de var så långa att de nästintill vuxit in i huvudet, något som i sig innebär underlåtenhet i tillsyn av djuren.

Dödsfall i familjen

Lantbrukarens förklaring är att han under en period levde under stor stress med dödsfall i familjen. Han hänvisar också till att han gjort på samma sätt som hans far gjort före honom och att han först senare förstått att det skulle innebära smärta för djuren.

Straffvärdet för djurplågeri är fängelse men tingsrätten valde att döma villkorligt och till böter eftersom mannen tidigare är ostraffad.