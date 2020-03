Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Javascript är avstängt Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video Läs mer om webbläsarstöd Helen Persson som är HR-direktör på Region Kalmar uppmanar alla med vårdkompetens att höra av sig. Foto: SVT Visa alla (2)

Sjukhusen efterlyser utbildad vårdpersonal – många har svarat

Intresseanmälningarna har trillat in spontant till Region Kalmar och Region Kronoberg från personer som vill hjälpa till. Men nu tas ett helhetsgrepp för att få in tillräckligt med personal under coronakrisen.

Nu går Region Kalmar ut och söker fler medarbetare. – Vi ser att vi kommer ha ett stort behov av olika yrkesgrupper och därför går vi idag ut och söker efter i första hand personer med vårdkompetens, säger Helen Persson, HR-direktör på Region Kalmar. Inte bara sjukvårdspersonal Främst är det legitimerade sjuksköterskor och läkare men på sikt kan det också bli aktuellt med personer som kan hjälpa till inom materialförsörjning och logistik. Det är redan många med vårdkompetens som har hört av sig. Men fler behövs. – Det är vi väldigt tacksamma för. Vi vill verkligen uppmuntra alla att gå in och söka. Alla som har någon erfarenhet av vården förstår vad det här kan innebära och vill bidra med det de kan, säger Helen Persson. Kontaktar pensionärer Region Kronoberg har också fått in några intresseanmälningar och har också öppnat upp för ansökningar på sin hemsida. Just nu finns inget akut behov av mer personal men det kan ändras snabbt. – Vi har stämt av med de som nyligen gått i pension men inte fyllt 70 år om de kan vara behjälpliga. Vi skickar också mejl till sjuksköterskestudenterna i Växjö och Ljungby och göra en förfrågan om det finns utrymme att hjälpa till. Det är dock viktigt att deras fortsatta utbildning kommer först, säger Malin Falkström, HR-strateg, Region Kronoberg. Dela Dela

