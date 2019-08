SM i radiobilar avgörs i Växjö för andra gången i år

Under helgen pågår utomhus-SM i radiobilar i Växjö. Så sent som i vintras ordnades inomhus-SM i staden så klubben börjar få upp vanan.

– Folk tycker att det är rätt vackert och trevligt här så de kommer gärna tillbaka, säger Per Järgren som sitter i styrelsen för Wäxjö Motorsällskaps radiobilssektion.

De 57 tävlande fick pausa under lördagen eftersom det började regna. – Det är synd men samtidigt gör det inte jättemycket eftersom alla tävlande hann vara med i varsitt kval så vi kan köra finalen i morgon ändå som planerat, säger Per Hellquist som är aktiv i Wäxjö Motorsällskap som står bakom tävlingarna om det oväder som överraskade inte bara en utan två gånger. Varje år röstas en SM-arrangör fram och Växjö-klubben valdes alltså ut till att hålla i både inom- och utomhusarrangemanget. – Vi har en rätt omtyckt bana här och vi är kända för att ha bra koll på våra grejor, tekniken funkar, säger Per Järgren. Finalerna körs i morgon söndag. Dela Dela

