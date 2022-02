Steve på inflyttarservice hittar bostad åt nyanställda

Att tacka ja till ett jobb är en sak, men att hitta tak över huvudet är en annan. Region Kronoberg har sedan ett par år tillbaka tjänsten inflyttarservice, som fungerar som ett stöd för nyanställda som vill skapa sig ett liv i länet.

– Den stora frågan är givetvis bostad, att lösa det. Men det kan också vara om skola och hur regelverken fungerar, säger Steve Nordström.

Med hjälp av blocketannonser och privatpersoner skapar Steve Nordström en slags bostadsbank, som sedan matchar bostadsobjekt med personal som flyttar hit.

Minskad inflyttning

Men sedan pandemin startade har inflyttningen, av vårdpersonal från andra län som anställs hos regionen, inte varit lika stor.

– Flyttbenägheten har blivit mer begränsad. Under 2018 och 2019 hade vi ungefär 75 medarbetare per år som nyttjade inflyttarservice, men under pandemin de sista två åren har det halverats, säger Steve Nordström.

Se mer i klippet om hur inflyttarservice fungerar.