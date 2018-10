Tiggarna fick äta ur containrar – ”Fanns ingen annan mat”

De personer som enligt åklagaren tvingats resa till Sverige för att tigga och bo i misär befinner sig nu i Bulgarien och är med via direktlänk. Åklagaren David Ludvigsson är på plats i den bulgariska rättssalen och inleder förhöret.

Åklagaren frågar den första målsägande hur det gick till när han kom till Sverige.

– Jag skötte kor men så sa han som jag jobbade för att jag kunde följa med honom till Sverige och att han där skulle tjäna mer pengar. ”Bara ni inte lurar mig och inte betalar”, sa jag då, berättar han.

”Trängdes in som grisar”

Mannen berättar hur de var väldigt många och ”trängdes in som grisar” i bilen från Bulgarien till Sverige. När ha tillsammans med de andra kom fram fick de först bo i skogen några dagar, innan de flyttade in i ett garage.

– Vi var alla där, ungefär 30 personer. Jag sov i badrummet och i ett litet förråd, berättar han.

I boendet i Virserum användes alla möjliga utrymmen som boende. Här sov två personer i vad som ser ut att vara ett förråd. Foto: Polisen

Tvingades tigga 12 timmar varje dag

Målsägande berättar efter det om hur de började tigga klockan nio på morgonen och hämtades upp tolv timmar senare, varje dag. De fick inte lämna sina platser och övervakades för att se till att de inte gjorde det.

– Det regnade och det var kallt. Jag var hungrig men ibland kom det människor förbi och gav mig mat.

I en anteckningsbok bokfördes noggrant varje tiggares inkomster. Foto: Polisen

Fick leta mat bland soporna

När tiggarna kom tillbaka till garaget tvingades de gå in en och en och lämna ifrån sig de pengar som de tiggt ihop under dagen. Det skrev upp hur mycket var och en hade samlat in. Målsägande fick tillsammans med de andra som tiggde gå till kyrkan och avlägga en ed att de inte skulle stjäla några pengar utan lämna över alltihop.

Offret som förhördes under förmiddagen berättar också att de fick äta ur containrar.

– Det fanns ingen annan mat. Vad skulle vi göra?

Samtidigt berättar han att de som nu misstänks för människohandel köpte sin mat på snabbmatsrestauranger och pizzerior.

Bilder från de misstänktas mobiltelefoner bekräftar uppgifterna om att ”cheferna” åt på pizzerior och snabbmatsrestauranger. Foto: Polisen

Yrkar på skadestånd

Efter vittnesmålet presenterar sig mannens målsägandebiträde, Tomas Malm. Han yrkar på att två av de misstänkta ska betala 42 000 kronor i skadestånd till målsägande.