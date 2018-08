Trafikverket ändrar flödet på Ölandsbron efter långa köer

På måndagen återupptogs reparationsarbetena på Ölandsbron efter semesteruppehållet. Arbetet görs för närvarande på högbrodelen och vid rusningstid ringlade sig köerna långa vid brofästet.

Orsaken till köerna på bron var ett nytt sätt att leda trafiken jämfört med under vårens arbete. Nu sker filbytet för att passera arbetet mitt uppe på högbrodelen intill det pågående arbetet, något som under måndagen ledde till långa köer när bilförare plötsligt bromsade in för att passera förbi arbetet.

– Vi kunde inte förutse att det skulle bli en så stor hastighetsnedsättning som det blev när en del tycktes överraskade av hur de skulle köra och bromsade impulsivt, säger Johan Wesley, projektledare Trafikverket.

Omkörningsfilen stängs av

Förändringen som gjordes efter måndagens långa köer innebär att omkörningsfilen stängs av ungefär en kilometer innan arbetsplatsen. På så sätt kommer alla trafikanter in i rätt fil i ett tidigare skede och slipper byta fil när arbetsområdet passeras.

– Då hamnar alla i samma fil direkt och vi minskar antalet moment.

Hur det nya upplägget kommer fungera i praktiken visar sig först när det är dags för pendlarna att ta sig hem från sina jobb under eftermiddagen.

– Vi har informerat mer än vanligt om vad som händer på bron och hur det påverkar trafiken. Sen var det omöjligt att förutse att vissa förare skulle bli så stressade att de panikbromsade och började krypköra förbi arbetet.