Tre boende på Mariahemmet i Torsås smittade med covid-19

På tisdagsmorgonen meddelade Mörbylånga kommun att de har fått in covidsmitta på ett äldreboende, kort därefter kom ett pressmeddelande från Torsås kommun som kom med beskedet att även de har fått in corona på ett boende. Det är i nuläget oklart hur smittan tagit sig in på boendet.

– Det är inget vi forskat i. Men det finns ju ett antal vägar in. Det kan vara från närstående som gjort besök eller från medarbetare. Sedan har vi ju en del av de som bor där som är aktiva och kanske har varit ute på stan. Det är svårt att sia om, säger Claes Wiridén socialchef i Torsås kommun.

Åtgärder

Det kommunen och Mariahemmet gör nu är att minska personer i omlopp på avdelningen, förstärker sin skyddsutrustning, isolerar de smittade samt testar personal och boende.

– Vi jobbar ju med att minimera antalet personer som är på avdelningen. Särskilt dedikerad vikariepersonal går dit och ingen annanstans, likaså att de som sköter lokalvården bara ska vistas där.

Ansökan om besöksförbud

Bortsett från dessa åtgärder har kommunen gått ut med en uppmaning till anhöriga om att vara restriktiva med sina besök. Kommunen kan komma att ansöka om besöksförbud för sina äldreboenden framöver.

– När de rutinerna är klara är det säkert så att vi kommer ansöka om besöksförbud. Men det är lika viktigt på alla våra boenden att vara restriktiv med besök, oavsett om det är ett särskilt boende med äldre eller en gruppbostad. Man ska ha så få kontakter som möjligt och det är inte särskilt för Mariehemmet utan för att skydda alla som är i riskgrupp.

Enligt Claes Wiridén ska de smittade hittills uppvisat lätta symptom.