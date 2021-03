Stopp för subventionerade tyngdtäcken i Kronoberg: ”Upprörande”

Inom vården och psykiatrin har täcken med insydda tyngder länge använts för att lindra ångest och sömnsvårigheter hos patienter med behov.

Från och med den 1 juli i år kommer tyngdtäcket inte längre vara ett subventionerat hjälpmedel i Kronoberg. Beslutet fattades av hälso- och sjukvårdens ledningsgrupp efter en rekommendation från den nationella expertgruppen MTP.

Det har väckt starka reaktioner hos föräldrar vars barn haft nytta av tyngdtäcken.

– Det är upprörande. Där man kan använda hjälpmedel istället för mediciner så är det en vinst för hela samhället och för individen, säger Lena Klarefelt, ordförande för Hjärtebarnsfonden i Kronoberg.

Inga vetenskapliga belägg

Tyngdtäckets positiva effekter har inte tillräckligt med vetenskapliga belägg, menar Medicintekniska produktrådet som i höstas gick ut med en rekommendation till samtliga regioner i Sverige att sluta skriva ut hjälpmedlet.

– Varför har man förskrivit tyngdtäcken tidigare om det nu inte fungerar, undrar Lena Klarefelt.

Under 2020 köpte Region Kronoberg in 330 tyngdtäcken för drygt 1,5 miljoner. Patienter har med subventionen enbart betalat 350 kronor som en engångsavgift. Varje tyngdtäcke har köpts in för 4 500 kronor av regionen.

– Såhär är det med hjälpmedel. Ett tag är det förskrivningsbart och när man märker att det är mer lättillgängligt i handeln kan man ta bort det, säger Malin Elingfors, rehabstrateg på Region Kronoberg.