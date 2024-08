Utländska turister har fått smak på svensk second hand: ”Invaderar oss i princip”

Ulf Irebring har sett att många turister från Tyskland, Danmark och Norge har besökt Stadsmissionens butiker under sommaren. Foto: Janet de Kriek/SVT

Under torsdagen öppnade Stadsmissionen sin nya second hand butik i köpcentrumet Giraffen i Kalmar. I takt med att second hand-trenden växer märker områdeschefen att det kommer mer och mer turister och hälsar på.