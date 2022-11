I drygt ett år, under 2021 och 2022, har kvinnan ofredat mannen genom att skicka meddelanden via mejl och sms. Mot slutet fick mannen även ta emot flera meddelanden och bilder med sexuellt innehåll, via både mejl och sms.

Kvinnan åtalas för olaga förföljelse och ytterligare en politiker inom partiet är kallad till att vittna.