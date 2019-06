Assyriska och Syrianska blir delägare i Södertäljes fotbollscup

Fotbollscupen SIFC är en av Sveriges största fotbollsturneringar för ungdomar, i år räknar man med 3-4 000 spelare från 13 länder runt om i världen.

Cupen och dess varumärke ägs av bolaget Södertälje Park, en aktivitets- och golfanläggning i Södertälje, men drivs av föreningen Södertälje Inter FC.

De två stora lokala fotbollsklubbarna Assyriska FF och Syrianska FC har varit involverade i cupen länge.

– De har tagit ansvar, varit matchvärdar, tagit hand om skolor och boenden. Utan dem hade vi inte klarat av att driva det här projektet, säger cupgeneral Johan Rolander.

Delägarskapet var tänkt redan 2015

Men det är alltså först i år som klubbarna blivit delägare i varumärket för cupen. Något man menar var på tiden.

– Vi går in som delägare för så var avtalet från början när cupen startades och vi är glada att vi kan förverkliga den överenskommelsen, det känns bra, säger Moussa Esa, ordförande.

Enligt Johan Rolander är anledningen till att klubbarna inte blivit delägare innan bland annat på grund av att den ekonomiska långsiktigheten tidigare varit osäker.

– Förra året ökade vi omsättningen dramatiskt, nu finns det en långsiktigthet och en tilltro till att det här kommer kunna bli ett väldigt stort projekt, så det är nu vi är redo, säger han och hoppas på att ännu fler föreningar i Södertälje ansluter.

Ekonomiskt tufft

Och just ekonomin har varit tuff. Varje år får cupen 500 000 kronor i bidrag från kommunen, något som kritiserats från bland annat oppositionen då målet var att bli självförsörjande redan 2017. En målsättning som cupen skjutit fram och man får därmed bidrag även i år.

– Det har varit diskussioner rent politiskt om man ska satsa eller inte och den otydligheten gör att man inte riktigt vet hur hårt man vågar gå in och satsa, säger Johan Rolander.

Så när kommer ni kunna vara självförsörjande?

– Vi är nära nu egentligen. Vi har gjort enorma investeringar i madrasser, bollar, you name it. Så vi har en väldigt bra förutsättning och behöver inte lägga pengar på de sakerna. Nu handlar det om att få hit ännu fler lag.