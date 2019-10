Allhelgonahelgen – bilfritt på Södertäljes kyrkogårdar

Under den kommande allhelgonahelgen väntas många att besöka Södertäljes kyrkogårdar där ett allmänt bilförbud råder. Men på den största kyrkogården, Södertäljes kyrkogård, finns det ändå möjlighet att köra in med bil. Enligt Kyrkogårdsförvaltningen finns vakter på plats för att öppna bommarna för den som har svårt att gå och behöver köra in med bil.

Brandrisk

Under helgen kommer kyrkogårdarna att lysas upp av tusentals levande ljus. Trots att det inte är torka finns en oro för markbränder, enligt Kyrkogårdsförvaltningen som uppmanar att inte ställa ljusen för nära buskar och träd på grund av brandrisken.