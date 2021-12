• Du får inte ha symptom som exempelvis hosta, andningsbesvär, feber eller ha träffat någon med covid-19 under de senaste 14 dagarna.

• Tvätta eller sprita händerna innan besöket.

• Munskydd ska användas under hela besöket.

• Följ personalens anvisningar under besöket.

• Det är inte tillåtet att röra sig fritt på sjukhuset eller samlas i sjukhusets allmänna lokaler.

• Reglerna gäller alla besökare, även dig som har vaccinerats.

Källa: Södertälje sjukhus