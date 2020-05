Fortsatt ökning av antalet arbetslösa i Södertälje

Coronaviruset har slagit hårt mot ekonomin och arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingens senaste prognos för april visar att antalet nyinskrivna arbetssökande i Södertälje har ökat med 138 procent jämfört med samma period förra året. Under april skrev 849 personer in sig som arbetssökande som går att jämföra med 357 personer under samma period under 2019.

Ökningen började redan i mars. När Folkhälsomyndigheten gick ut med meddelandet om en allmän smittspridning syntes en ökning i antalet personer som skrev in sig på Arbetsförmedlingen. 715 personer skrev då in sig som arbetssökande vilket är en ökning med 85 procent jämfört med 2019 då 386 personer skrev in sig under samma period.

Fortsatt hög nivå

Arbetslösheten i Södertälje har de senaste åren sjunkit från närmare 16 procent till ungefär 11 procent. Men i början av april berättade Arbetsförmedlingens lokalkontor i Södertälje och kommunen att man förbereder sig på en ny våg av arbetslöshet på grund av coronasmittan.

Trots att antalet personer som varslats inte ökar så fortsätter antalet nyinskrivna på Arbetsförmedlingen att ligga på en hög nivå. Enligt den senaste mätningen ligger arbetslösheten i landet på 8,3 procent.

De som framför allt berörs enligt Arbetsförmedlingen är personer som arbetar inom hotell- och restaurang, transport och försäljning.