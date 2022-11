Kvinna ville få turkisk sjuksköterskeexamen godkänd – misstänks för brott

I handlingarna till Socialstyrelsen fanns både diplom och ämnesförteckning från ett turkisk lärosäte bifogade. Men Socialstyrelsen som tog emot handlingarna, anade oråd och kontaktade först UHR, Universitets- och högskolerådet, som granskar utländska betyg, som också tyckte att det fanns ”oklarheter i dokumenten”.

Socialstyrelsen tog därefter kontakt med den den angivna skolan i Turkiet som kunde bekräfta misstankarna om falskt examensbevis.

”Our university does not have nursing department. The attached diploma is fake. We will start legal procedures” svarade skolans rektor i ett mejl till myndigheten.

Förnekar brott

På onsdagen hölls rättegången i Södertälje tingsrätt. Kvinnan förnekar brott och uppger i förhör att hon tror att någon annan ska ha använt hennes namn i ärendet. Hon är nu misstänkt för brukande av falsk urkund.

