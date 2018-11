Medicin från Astra Zeneca rekommenderas som behandling av cancer

NT-rådet har av landstingen fått mandat att ge rekommendationer om användingen av vissa nya läkemedel. Imfinzi, eller durvalumab, godkändes tidigare i höst och kan användas vid behandling av vuxna personer med lokalt avancerad icke småcellig lungcancer som inte går att operera, men som inte har spridit sig ut i kroppen.

Effekten av behandling med läkemedlet bedöms som måttlig, men det är upp till landsting och regioner att själva avgöra om det ska införas som behandlingsmetod.

Vanlig cancerform

Medicinen ges intravenöst under en timme varannan vecka under behandlingsperioden. Den beräknas kosta 96 000 kronor per månad för en patient.

Under 2016 var det närmare 4 000 svenskar som fick diagnosen lungcancer. Det är den sjätte vanligaste cancerformen i Sverige, men den vanligaste cancerrelaterade dödsorsaken. Detta skriver AstraZeneca i ett pressmeddelande.