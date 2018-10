Ny mandatperiod har startat i Södertälje kommun

Under måndagen startade den nya mandatperioden i Södertälje kommun i och med eftermiddagens kommunfullmäktige. Kommunen styrs nu av en blocköverskridande koaltion med S, MP, C och KD. I oppositionen sitter M, SD, L, V och RP.

