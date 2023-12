Nya biskopen förväntas locka ungdomar till syrisk-ortodoxa kyrkan i Södertälje

Youhanon Lahdo är syrisk-ortodoxa ärkestiftets nya biskop och vigs in under högtidliga former i helgen. Ungdomsförbundet hoppas att han ska bidra till att få fler ungdomar att hitta till kyrkan.

– Han är ju ung och det gör det enklare att samarbeta, säger Semes Hanna, ordförande.