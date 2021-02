Mer mat hamnade i soporna när viruset slog till

– Det svåraste har varit att inte veta hur många som ska ha mat från dag till dag. Man kunde till exempel inom förskolan skicka hem barn innan lunchen under en period, säger Catrin Nilsson, kökschef i Södertälje kommun.

I Södertälje kommun har skolköken länge arbetat med att försöka minska matsvinnet. Därför rapporterar de flesta skolor och förskolor in hur mycket mat som slängs.

Tydligast bland förskolorna

Coronaeffekten ser liknande ut i verksamheterna, men tydligast syns skillnaden bland förskolorna under 2020. När man i mars började räkna in frånvaron på förskolorna ökade svinnet till i genomsnitt 26 gram kökssvinn per gäst om dagen. I februari låg motsvarande siffran på 11 gram kökssvinn per gäst om dagen.

Starta videon för att se mer om varför matsvinnet ökade när pandemin började.