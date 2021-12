Så länge stannar förstföderskorna på sjukhus efter förlossning

En anledning till att Södertälje sjukhus sticker ut är att de under pandemin börjat med digitala hembesök dagen efter att de som fött kommit hem från sjukhus. Under hembesöket kan personen ställa alla de frågor som den har. Efter det digitala samtalet kommer personen sedan in till sjukhuset på besök.

Så här många dagar stannade förstföderskorna på sjukhusen i länet. Foto: SVT Design

– I och med att vi gör ett digitalt hembesök redan dagen efter så har vi de här korta tiderna, säger Jenny Lejkemo, chefbarnmorska på Södertälje sjukhus.

