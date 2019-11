Webbläsaren stöds inte SVT stödjer inte uppspelning i din webbläsare. Vi rekommenderar därför att du byter till en annan webbläsare. Läs mer om webbläsarstöd Du måste aktivera JavaScript i webbläsaren för att kunna se denna video. – Det är inte så jättevanligt med säl så långt in i skärgården, säger Linda Törngren, djuransvarig på Skansen. Foto: Fredrik Gustavell

Säl i Södertälje – men vad är det hen har i munnen?

Under de senaste dagarna har en ensam säl synts till längst in i inre Maren vid Södertälje centrum. Under lördagen lyckades SVTs reporter Fredrik Gustavell att få den ovanliga besökaren med på bild.

– Den är lugn och verkar ha flyttat in här mitt inne stan, säger Fredrik Gustavell.

Att sälar rör sig långt in i skärgården och nära städer är en ovanlighet enligt Linda Törngren, djuransvarig på Skansen. – Det är inte så jättevanligt. Oftast är det yngre sälar som syns så långt in i skärgården. Sälar har olika vanor under året och under långa tider lever de ensamma. – Framförallt på hösten är de mer ensamma och rör sig över större sträckor, säger Linda Törngren, djuransvarig på Skansen. ”Sporadiska besök i Mälaren” Hon berättar att det tidigare har hänt att sälar simmat in i Mälaren. – Det är sporadiska besök. Jag tror nog att den här sälen kommit på avvägar. Det här är inte platser som de brukar hålla till på, men så länge den är nöjd är det rätt. Julpynt och folkliv Varför den här sälen drar sig till Södertäljes vatten är oklart. Möjligtvis kan det vara stadslivet eller julpyntet som lockar – det må vara osagt. – Det finns en flotte med julprydnad i mitten av Maren och den verkar hålla sig kring den, säger Fredrik Gustevall. Dela Dela

Lokal. Lättanvänd. Opartisk. Ladda ner appen nu!