Sjukhuset välkomnar handsprit från allmänheten

Sedan det blev känt att handsprit stulits från Södertälje sjukhus samt att det råder brist munskydd och andningsskydd har flera hört av sig till sjukhuset. Såväl privatpersoner och företag har ringt och erbjudit sig att lämna in material efter att det rapporterats om att vården bland annat saknar handsprit.

Södertälje sjukhus välkomnar donationerna men markerar att de inte kommer att användas i nuläget.

– Det kan röra sig om handsprit eller olika skyddsmaterial och så vidare. Det som är viktigt nu det är att vi noterar att det finns ett stort engagemang runt Södertälje sjukhus, det är jättebra och det välkomnar vi. Men det är väldigt viktigt för alla att veta att vi gör det här på ett ordnat sätt. Vi kan inte använda det här materialet förrän vi är i en situation där vi får brist så vi låser in det under tiden, säger Christoph Pedroletti.

Har rutiner

När mycket material kommer in till sjukhuset innebär det också att sjukhuset kräver särskilda rutiner.

– Vi måste kontrollera det här materialet enligt våra rutiner så att det här kan användas på ett säkert sätt, säger Christoph Pedroletti.

Låser in materialet

Hur ska ni säkerställa det här materialet?

– Vi har kunskap om hur det här materialet ska användas och vilka krav som ställs på det. Vi arbetar efter våra ordinarie kanaler först och använder det redan godkända materialet. Under tiden låser vi in det här materialet och så får vi ta oss an det vid en senare tidpunkt.

Hur ser behovet ut på sjukhuset vad gäller skyddsmaterial?

– Det är så att det finns risk för en bristsituation kan komma att uppstå men vi vet också hur myndigheterna jobbar hårt för att komma till rätta med det här och jag känner mig trygg att det här arbetet framåtskrider på rätt sätt.