Brandflygplanet undersöks efter landningen på Östersjön

De två nya vattenskopande flygplanen presenterades officiellt så sent som i början av juni. Nu står det ena på marken, efter problem under onsdagens flygning. En teknisk undersökning av planet påbörjas under torsdagen, berättar Saabs presschef Ann Wollgers.

Baserade på Skavsta

Flygplanen, som är av typen AT-802 Fire boss, tillhör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, men det är Saab AB som tillhandahåller både plan och besättning, inklusive logistik och underhåll. Planen är baserade på Skavsta i Nyköping och det var också där piloten skulle landa efter en testflygning på onsdagseftermiddagen.

Kontrollerad landning

Enligt Ann Wolgers uppfattade piloten att det var någon form av fel eller störning på landningsstället inför landningen, och beslutade sig därför för att genomföra en kontrollerad landning på vattnet i stället. Brandflygplanen har pontoner och är byggda för att landa både på land och vatten.

– Vi har tagit upp planet och nu forslas det till vår hangar i Nyköping, säger Ann Wolgers.

Hur lång tid undersökningen kan ta – och när planet kan vara i luften igen – kan Saab inte svara på i nuläget.