Efter höjda publiktaket – så ska United få in publik på ett coronasäkert sätt

Under förra veckan gav regeringen klartecken för det höjda publiktaket och det är från och med i dag tillåtet för bland annat fotbollsklubbar att ha 300 personer som åskådare.

Eskilstuna United har redan börjat få in rutinerna för hur man kan få in publik på ett coronasäkert sätt efter att det blev tillåtet att ta in 50 personer, menar Karl-Anders Siljebråt.

– Spelarna kommer känna ett större stöd från supportrarna.

I klippet ovan berättar Karl-Anders Siljebråt hur klubben kommer att få in publik på ett coronasäkert sätt.