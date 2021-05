En gripen efter rån mot kiosk i Katrineholm

Rånaren ska ha hotat med någon form av tillhygge och stulit en mindre summa kontanter, innan han försvann springandes från platsen. En person fick en skada på handen i samband med rånet, enligt polisen.

Flera vittnen såg mannen springa in i en fastighet i närheten, och polisen bestämde sig snart för att ta sig in i en av lägenheterna i huset. Där hittade de en man som stämde in på signalementet de fått. Han greps misstänkt för rån, och en annan man som fanns i lägenhet misstänks för ringa narkotikabrott och brott mot knivlagen.