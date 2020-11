Fler dog ensamma i Sörmland under pandemin

Palliativregistret är frivilligt och visar därför inte alla dödsfall. Men av dem som har rapporterats in dog nära 22 procent under perioden mars till februari i utan att ha någon vid sin sida. Under samma period förra året var det 17,5 procent. Det enligt uppgifter som SVT Nyheter i samarbete med Uppdrag granskning har tagit del av.

– Vi strävar efter att det ska finnas någon närvarande när en person avlider. Det är viktigt. Både för personen som drabbats av sjukdomen men även för anhöriga, säger Magnus Johansson.

Svårare med covid

Perioden har varit präglad av coronapandemin med hårda restriktioner kring besök på sjukhusen. Och enligt siffrorna från palliativregistret var 38 procent av dem som dog med covid-19 ensamma vid dödsögonblicket.

– Restriktionerna med besök har gällt alla patienter, men det har ju varit ännu större restriktioner när det gäller patienter som är covid-positiva. jag tror att det visar den bilden. Att det har varit svårare att ha medarbetare närvarande eller anhöriga i de fallen, säger Magnus Johansson.

Han betonar dock att patienter inte lämnas ensamma under längre perioder.

– Det som rapporteras in i registret är just närvaro precis när patienten avlider. Det kan ju vara så att man har varit där precis en stund innan, men precis när personen avlider så har vi inte lyckats att ha någon närvarande hela tiden. Och det behöver vi jobba med, säger Magnus Johansson.