Kriminologen om hämndaktioner mot poliser: ”En signal om vem som ska bestämma”

Skottlossning mot polishuset i Södertälje 2005, handgranatsattacken mot en polisbuss i Tumba 2015 och en polisvilla som blev beskjuten i Västerås 2017. Det är bara några exempel som Sven Granath, kriminolog vid Karolinska institutet och analytiker vid Stockholmspolisen, tar upp som visar på när kriminella ger sig på rättsväsendet.

– Polisen är väldigt svåra att skrämma på det här sättet, det kan snarare få en omvänd effekt. Men det kan däremot tyvärr stärka de kriminella nätverken internt för att man visar sin lojalitet mot varandra, säger han.

Kan vara en hämndaktion

Under söndagskvällen och natten utbröt ett 20-tal bränder i Eskilstuna och polishuset attackerades under loppet av 90 minuter. Dagen efter berättade polisen att sammanlagt 25 bilar brunnit upp. Vid en presskonferens uppgav polisen att de tror att det kan röra sig om en hämndaktion efter att en grovt kriminell häktats under förra veckan.

– För att få stopp på det här måste man lagföra de här få individerna som håller på med det här. Sedan handlar det om att bekämpa kriminaliteten som finns inom de här nätverken. Får man stopp på det så kommer det på sikt leda till att sådana här händelser blir färre, säger han.

Hur vanligt är det med hämndaktioner mot polisen? I klippet ovan berättar Sven Granath mer om det.