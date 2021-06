Hygienbrister upptäckta hos Kronfågel i Katrineholm – riskerar hundratusentals kronor i vite

Enligt Livsmedelsverket är det bland annat i urtagningsprocessen, då inälvorna tas bort från slaktkropparna, som det finns brister. Det ska även finnas problem med den interna kommunikationen som gör att åtgärder inte vidtas i tid.

Livsmedelsverket skriver att de brister som påpekas slutändan kan leda till att det finns campylobakter i köttet – en bakterie som kan orsaka svår magsjuka och i värsta fall följdsjukdomar.

Kronfågel ska ha känt till bristerna under en längre tid utan att sätta in ordentliga åtgärder. Därför hotar Livsmedelsverket nu med 300 000 kronor i vite per påbörjad månad och för var och en av de totalt tre punkter där företaget brister.

Kravet gäller från och med den 1 juli.

SVT Sörmland söker Kronfågel för en kommentar.