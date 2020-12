Matteläraren Magnus om inställda nationella prov: ”Blir mindre stress”

Skolverket ställer in de nationella proven på grund av pandemin. Det innebär att alla nationella prov i grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen ställs in under vårterminen 2021. Undantag görs för elever som går i årskurs tre, årskurs fyra i specialskolan och sameskolan.

Enligt Skolverket ska det här ge mer tid åt lärare samt minska arbetsbelastningen under pandemin. Att genomföra provet i coronatider har varit svårt för många skolor, menar Skolverket.

– Det är förståeligt, säger matematikläraren Magnus Sjöberg.

Kika på klippet ovan för att höra hur han ska göra nu när de nationella proven är inställda.