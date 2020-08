Misstänkt försök till mordbrand i Nyköping

Sent under söndagskvällen ska ett brinnande föremål ha kastats in på en balkong i Brandkärr i Nyköping. Polisen har upprättat en anmälan om försök till mordbrand.

Det misstänkta mordbrandsförsöket ska ha inträffat 23.30 under söndagen. Boende i området kunde själva släcka branden och ingen person kom till skada, enligt polisen. Polisen har upprättat en anmälan om försök till mordbrand och en förundersökning har inletts.

