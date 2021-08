Nu kan 16-åringar boka vaccintid – i vissa kommuner

I Gnesta påbörjas också vaccineringen nästa vecka. Där gäller drop in på vårdcentralerna Gnesta och Frösjön vissa dagar.

På Träffen i Nyköping och på Campushallen Strängnäs gäller också drop in särskilda tider. Där är de första datumen under vecka 33. Just nu kan inte de som är under 18 år vaccinera sig i Oxelösund, utan de hänvisas till drop in-tiderna i Nyköping.

Ser olika ut i länet

På vårdcentralen Trosa gäller också drop in, där är första datumet den 5 september. I Vingåker inleds vaccinering av personer födda 2005 eller tidigare under vecka 35 på vårdcentralen Doktor.se.

Exakt vilka tider som gäller finns att läsa på 1177.se.

I klippet ovan får du se och höra några ungdomar i Eskilstuna som på måndagen fick möjlighet att boka tid för vaccin.