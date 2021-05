Nyköpings kommun går in som garant för Skavstas framtid

Under en presskonferens under måndagen meddelade Nyköpings kommun att man går in som garant för ett lån på 70 miljoner kronor. Kommunen går in som garant för 50 procent av lånet. Det beslutades av kommunstyrelsen under måndagen.

– Vi ser det som en låg riskexponering, säger Urban Granström (S), kommunstyrelsens ordförande.

Säkerhet ges i form av mark till ett värde av 35 miljoner kronor.

Om lånegarantin utnyttjas till fullo betalar Skavsta en avgift till kommunen på 280 000 kronor per år under borgensperioden.

Miljöpartiet är dock emot det beslut som nu fattats av kommunstyrelsen.

– Det är en ideologisk fråga. Kommunen ska inte stötta en flygplats ekonomisk, säger miljöpartiets Marco Venegas.

Orsaken till att Skavsta flygplats hotas av konkurs är att pandemin slagit hårt mot flyget.

– Det är ett extraordinärt läge, säger Urban Granström.