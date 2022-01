Störst personalsnurr i landet hos de äldre i Oxelösund

Enligt de färska siffrorna har alltså Oxelösund flest besök i av olika personal från hemtjänsten i hela Sverige. Sett över Sörmland ligger Katrineholm, Nyköping och Strängnäs längst ned på listan med träffar med i snitt 16 olika personer.

Omorganisation under hösten

Kristina Tercero, chef för äldreomsorgen i Oxelösunds kommun, menar att det finns en rimlig förklaring till att siffran i Oxelösund sticker ut.

– Vi gjorde en väldigt stor omorganisation under hösten, delade in i fler arbetsteam och har fått rotera mycket personal. Vi har också haft en hög sjukfrånvaro jämfört med andra kommuner, säger hon.

”Tråkigt att behöva trycka in”

Uppgifterna bygger på kommunernas kommunernas egna inrapporteringar i databasen Kolada under 2021.

– Det kändes ju tråkigt att behöva trycka in de här siffrorna i Kolada, men vi vill ju leverara in en bild som stämmer och vi tror att vi kan komma till rätta med det här så fort omorganisationen sätter sig, säger Kristina Tercero.

Statistiken visar medelvärdet för antal olika personal som en hemtjänsttagare möter under en tvåveckorsperiod. Det gäller personer som är över 65 år och som får minst två besök per dag. Trygghetslarm, matleveranser och hemsjukvård har inte räknats in.