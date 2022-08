44 tåg per dag ställs in i Mälardalstrafiken i höst – slår mot pendlarna

Det handlar om Västerås-Eskilstuna där 18 av 62 avgångar uteblir.

I listan längst ner i artikeln kan du se hur din sträcka påverkas

Det är uteslutande tåg på vardagar som berörs när hösttidtabellen för Mälartågens olika sträckor bantas. Till exempel ställs mycket av den utlovade halvtimmestrafiken i Sörmland in. Helgtrafiken påverkas inte.

– De som reser till jobb och studier påverkas främst, alltså våra pendlare. De får lite färre avgångar att välja på, säger Katarina Myrberg, kommunikatör på Mälardalstrafik.

Fortsatt personalbrist

Anledningen till de inställda avgångarna är att MTR, som kör tågen på uppdrag av Mälardalstrafik, fortfarande har stor personalbrist. Det råder framför allt brist på lokförare i både Mälardalen och övriga landet, vilket fortsätter att påverka den trafik som Mälardalstrafik har planerat på vardagar.

Så snart personalsituationen blir bättre kommer avgångarna att utökas igen, menar Katarina Myrberg.

– Det är vår förhoppning men det handlar väldigt mycket om hur personalsituationen utvecklas och i vilken takt, säger hon.

Lista: så påverkas Mälardalstrafiken – varje dag från 15 augusti

Uppsala-Stockholm

4 av 47 avgångar ställs in per dag. Av de fyra inställda skulle två gått via Arlanda och två via Märsta.

Uppsala-Gävle

2 av 78 avgångar ställs in måndag-torsdag.

Alla avgångar planeras att köras fredag-söndag.

Uppsala-Sala

Alla avgångar planeras att köra.



Sala-Västerås-Eskilstuna

18 avgångar av 62 ställs in mellan Eskilstuna och Västerås. Tågen körs varje timme samt några avgångar i halvtimmestrafik. Buss ersätter vissa avgångar. Mellan Sala och Västerås ställs två avgångar in, i övrigt körs halvtimmestrafik som planerat.

Eskilstuna-Katrineholm-Norrköping

4 av 38 avgångar ställs in. Två inställda morgonavgångar ersätts med buss Katrineholm-Norrköping. Trafiken körs som planerat Norrköping – Linköping.



Stockholm-Eskilstuna

7 av 57 avgångar ställs in. Bland dem finns tre av totalt sex Region-Expressavgångar på morgon och eftermiddag.



Örebro-Eskilstuna

Alla avgångar planeras att köra.



Hallsberg-Katrineholm-Stockholm.

2 av 27 avgångar ställs in.

Norrköping-Nyköping-Stockholm

7 av 47 avgångar ställs in. Berör halvtimmestrafik mellan Stockholm och Nyköping i rusningstid. Viss halvtimmestrafik kvarstår.

Källa: Mälardalstrafik